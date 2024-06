¡Listo para el Real Madrid! Endrick sorprende a mostrando su gran nivel de español

El joven delantero brasileño Endrick ha dejado a todos sorprendidos al demostrar su dominio del español, justo antes de su debut en la Copa América. Con tan solo 17 años, Endrick se prepara para su primer torneo importante con la Selección de Brasil, y su habilidad con el idioma de su próximo club, el Real Madrid, no pasó desapercibida.

Durante una rueda de prensa previa al inicio del torneo, Endrick se lanzó a hablar en castellano, mostrando una fluidez que impresionó a todos los presentes. "Bueno, estoy muy contento por estar acá. Creo que he hecho realidad mi sueño. Y mi familia es la clave de toda mi historia y de mi vida. Y ahora voy a jugar la Copa América y estoy muy contento", expresó con entusiasmo.

El delantero también habló sobre el apoyo de sus seres queridos: "Sí, tengo a mi hermano que está acá también, a mi novia, mi papá, mi mamá, mi hermano no está, pero estoy muy contento. Vamos a jugar, vamos a hacer una historia muy hermosa en la Copa América". Aunque admitió que aún no habla español a la perfección, Endrick señaló que entiende mucho y está aprendiendo rápidamente: "Todavía no hablo muy bien, pero entiendo mucho. Sé las palabras, calma".

Endrick, que está destinado a unirse al Real Madrid en la siguiente temporada, demuestra así no solo su talento futbolístico, sino también su compromiso con su desarrollo personal y profesional, aprendiendo el idioma de su futuro club.

Qué bien habla Endrick español pic.twitter.com/Mx8wXmZfoW — REAL MADRID FANS (@AdriRM33) June 22, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CÓRDOBA VS BARCELONA ATLÉTIC ¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL PARTIDO DE RAFAEL MÁRQUEZ?