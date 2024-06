Narrador de Argentina explota contra la afición mexicana por los 'Oles': "Qué estu#3?dez gritar"

El encuentro entre Venezuela y México en la Copa América 2024 dejó una polémica que trascendió las fronteras. Durante el partido, un narrador argentino expresó su molestia por la celebración de la afición mexicana en las gradas, especialmente por el característico “olé, olé” que se escuchó a pesar de que el marcador aún estaba 0-0.

El enfrentamiento resultó en una victoria histórica para Venezuela, quienes lograron vencer a México 1-0. Este triunfo marcó la primera victoria de la Vinotinto ante el Tricolor en cualquier instancia de selecciones mayores, convirtiéndose en un hito significativo para el equipo venezolano.

A pesar de la derrota, la afición mexicana se mostró incondicional en su apoyo al equipo. Desde las gradas, los seguidores del Tri animaron sin cesar, reflejando su característico fervor, especialmente notable cuando el equipo juega en Estados Unidos. El partido, correspondiente a la actividad del Grupo B del torneo, no fue la excepción.

Sin embargo, la celebración mexicana no fue bien recibida por todos. Durante la transmisión del juego, un narrador argentino de la televisora TyC Sports expresó su frustración por el “olé, olé” que se escuchaba desde las gradas cuando el partido aún estaba empatado. “¡Qué estu#3...dez! Olé, olé y qué olé. Están gritando el olé en el 0-0, par de… no te rías. A dónde gritas el olé si estás haciendo una media luna, eso es no entender nada de futbol”, exclamó el cronista.

El narrador continuó su crítica, destacando lo inapropiado que le parecía celebrar de esa manera cuando el marcador aún no se había movido. “Disculparme, me salió esto decirlo. ¿Olé, olé qué? El dos se la toca al seis, el seis al tres y gritan olé. ¡No lo puedo creer, 0-0!”, comentó con un tono desesperado.

El desenlace del partido fue desfavorable para México, que cayó 1-0 ante Venezuela. Esta derrota significa que el equipo mexicano deberá jugarse su pase a los Cuartos de Final frente a Ecuador. El crucial encuentro se llevará a cabo el próximo domingo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

