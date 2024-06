'Chaco' critica a Santiago Giménez por falla ante Venezuela: "Esa tiene que meterla"

Luego de la derrota de la Selección Mexicana ante Venezuela, Christian 'Chaco' Giménez (actual analista en Fox Sports), criticó a su hijo, Santiago Giménez, tras la falla cometida en el SoFi Stadium. Y es que el exjugador señaló que el delantero del Tricolor debe de mostrar contundencia en momentos claves.

Santi Giménez acumula 524 minutos sin marcar gol con la Selección Mexicana. Asimismo, en el duelo contra Venezuela de Copa América, el delantero del Feyenoord no tuvo una actuación destacada y salió de cambio cuando el juego se encontraba 1-0 en contra de México. Ante esto, Christian 'Chaco' Giménez, señaló que su hijo debe de mostrar más contundencia.

“El tema de Santi, yo creo que no hizo un mal partido, pero tampoco hizo un buen partido. Tuvo una opción que, siendo sincero, el centro delantero de la Selección Mexicana tiene que meterla, por más que sea mi hijo, aquí yo soy analista y lo tengo que decir. Una opción de gol así hace la diferencia entre Rondón y Santi hoy”, expresó en Fox Sports.

Y es que tras no poder anotar en más de 500 minutos con el Tricolor, Santi ha recibido múltiples señalamientos. Incluso, hay gente que pide el regreso de Henry Martín o la titularidad de Guillermo Martínez. Ante esto, Christian Giménez señaló que es normal que se hagan esos señalamientos, pero debe de tener un apoyo en el Tricolor para poder superarlos.

"Yo lo que siento es que para que podamos sacar la mejor versión de Santi necesitas la confianza de tu técnico, de tu equipo. Santi es un chico de 23 años que está mamando la Selección Nacional y obviamente se le está exigiendo muchísimo y es normal. No estoy diciendo una cosa por otra, puedo ser padre, pero también puedo ser analista y también fui jugador, si vos tienes la confianza del entrenador vas a rendir diferente", expresó Chaco.

Asimismo, tras la derrota ante la 'Vinotinto', la cual dejó a México al borde de la eliminación del certamen de CONMEBOL, 'Chaco' no solo destacó la falta de confianza de Jimmy en su hijo, sino que también enfatizó que se le ha puesto mucha presión y no ha recibido el respaldo que debería tener.

"También tengo que que decir que no es mucho del gusto del Jimmy, creo que hay una cuestión ahí que lo pone más por obligación que por gusto, no termina de completar los minutos, y al final es así“, agregó el exfutbolista, quien cree que Jaime Lozano no le da la confianza suficiente al delantero del Feyenoord.

