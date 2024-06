¿Jimmy Lozano pedía que tirara el penal otro jugador ante Venezuela?

Jaime Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, enfrentó un momento complicado durante el partido contra Venezuela en la Copa América 2024. En un instante crucial del juego, México tuvo la oportunidad de empatar el encuentro mediante un penalti, sin embargo, ante un supuesto malentendido, el Tricolor no pudo empatar el juego.

Y es que aparentemente Lozano pidió que Johan Vásquez ejecutara el tiro, pero Orbelín Pineda fue quien finalmente tomó el balón y falló. El incidente ocurrió cuando el árbitro, tras revisar el VAR, señaló la pena máxima a favor del Tri. Lozano parecía querer que Vásquez cobrara el penal, lo cual se evidenció en las imágenes exclusivas de TUDN, donde se le ve gritando "Johan" varias veces desde la línea técnica.

A pesar de las indicaciones del entrenador, Orbelín Pineda, jugador del AEK Atenas, fue quien ejecutó el tiro. Pineda dirigió el balón hacia la derecha del portero Romo, quien logró atajar el disparo, para así mantener el marcador en favor de Venezuela.

De acuerdo con datos de Sofascore, Johan Vázquez tiene tres penaltis en toda su carrera (2 a nivel selección y 1 a nivel clubes), de los cuales ha metido dos y solamente ha errado uno. Por otro lado, Orbelin ha cobrado seis penas máximas (5 a nivel selección y 1 a nivel clubes), de los cuales ha metido cuatro y errado dos, para tener la misma efectividad de Johan. Sin embargo, el par de penaltis fallados que tiene Orbelin son con Selección Mexicana.

El resultado final del partido fue una derrota de 1-0 para México, lo que dejó al equipo fuera de la zona de clasificación en el Grupo B de la Copa América 2024. Con este panorama, los comandados por Jaime Lozano se jugarán su clasificación a los Cuartos de Final ante Ecuador, donde necesitan de una victoria para pasar como segundos de grupo.

¿Qué dijo Jaime Lozano tras el penalti fallado de Orbelin Pineda?

Tras la derrota ante Venezuela, Jaime Lozano señaló que el prefiere que los penaltis los cobre el jugador que se sienta más cómodo. Asimismo, reiteró que no tiene un pateador designado para esta instancia y que van penalti a penalti en cada juego.

“Tenemos muy buenos tiradores, es una selección nacional; así como a Orbe le tocó meter algunos otros, hoy le tocó fallar; pero no soy tanto de elegir a uno porque, en algún momento, no está haciendo un buen partido este cobrador oficial, no se siente cómodo, y lo condicionas un poco a que él sea el que patee el penal; entonces, ellos se ponen de acuerdo: El que tenga la certeza de que lo pueda hacer, y en esta ocasión, fue Orbelín”, destacó.

