Este miércoles se jugó el segundo partido del Grupo B en la Copa América, mismo que enfrentó a Jamaica y a Ecuador, partido que se vio marcado por la polémica arbitral gracias a un penal claro que no se sancionó en favor del cuadro caribeño.

Cuando faltaban 18 minutos para que terminara el partido, Jamaica tuvo una jugada clara dentro del área de Ecuador, en la disputa por un balón aéreo, Alan Palma impacta el esférico con la mano después de pelear con Michael Hector.

Al respecto, Felipe Ramos Rizo puso un polémico tweet en donde criticó el trabajo del silbante en el partido con un picante comentario.

"Hay árbitros que son muy necios y aferrados, en el VAR le dijeron que era penal, reviso en y le valió Mother y decidió no sancionarlo, escuchen y vean: marcador en ese momento Ecuador 2 Vs Jamaica 1. 'Donde he visto esta película'", señaló Ramos Rizo en redes sociales.

COPA AMÉRICA REVELA AUDIOS DEL VAR DEL JAMAICA VS ECUADOR

El reciente partido entre Ecuador y Jamaica estuvo marcado por la controversia cuando la selección ecuatoriana logró una victoria crucial para mantenerse en la lucha por la clasificación a la siguiente fase del torneo. Un incidente específico en el área de penal generó debate y llevó a la intervención del VAR, cuyos audios fueron revelados por la CONMEBOL al día siguiente del encuentro.

La polémica surgió a raíz de una supuesta mano de Alan Franco. Durante la revisión del VAR, los encargados le comunicaron al árbitro Cristian Garay: "Mira, le pega primero en la mano, y después en la cabeza. En una posición antinatural, totalmente abierta. Cambia la dirección de la pelota".

Después de una revisión de aproximadamente cuatro minutos, el árbitro chileno concluyó: "Es una mano no sancionable, el jugador intenta cubrirse, quiere evitar el contacto y le golpea en la cabeza, no es sancionable. El balón va hacia fuera, para mí no es penal".

El incidente ocurrió al minuto 74 del partido, cuando el marcador estaba 2-1 a favor de Ecuador. En una acción en el área, el balón impactó en el rostro y mano de Alan Franco. Tras la revisión en el VAR, Cristian Garay decidió no sancionar la jugada como penal, decisión que favoreció a la selección ecuatoriana.

La resolución del árbitro generó descontento en el equipo jamaicano. Varios jugadores y miembros del cuerpo técnico manifestaron su disgusto, argumentando que la decisión privó a Jamaica de una oportunidad crucial para empatar el partido.

Finalmente, el encuentro terminó con un marcador de 3-1 a favor de Ecuador. La intervención del VAR y la decisión final del árbitro Cristian Garay se han convertido en un tema de discusión, destacando la influencia de la tecnología en el fútbol moderno y la importancia de la interpretación arbitral en situaciones polémicas.