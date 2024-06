Ronald Araújo tras salir de cambio en duelo vs Panamá: 'Casi me desmayo'

Ronald Araújo, defensor del Barcelona, encendió las alarmas durante el partido que la selección uruguaya disputó este domingo contra Panamá en la Copa América, en el cual ganaron 3-1.

El central uruguayo sufrió los efectos del intenso calor y, al llegar al vestuario en el descanso, se sintió mareado y experimentó una caída de presión. Tras ser atendido por los médicos del equipo, Araújo no regresó al campo para la segunda mitad, siendo reemplazado por José María Giménez del Atlético de Madrid, según decidió el técnico Marcelo Bielsa.

“Me mareé un poco. Me bajó la presión cuando llegué al vestuario y el doctor me dio un poco de agua, por eso no pude seguir. Hizo demasiado calor y no me cuidé muy bien con la hidratación; casi me desmayo”, explicó Araújo al concluir el partido.

Además de este incidente, Araújo tuvo otro inconveniente antes de retirarse a los vestuarios, cuando recibió un pisotón en el tobillo por parte de Cristian Martínez. “Del golpe, bien”, afirmó el defensor, quien estará disponible para el próximo encuentro de Uruguay contra Bolivia el jueves.

