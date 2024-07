Scaloni habló de lo que vivieron durante portazos: “Tuvimos que salir a jugar así”

Argentina conquistó su decimosexto trofeo de Copa América; sin embargo, en la previa de la Final se vivieron disturbios en el estadio, situación que afectó el estado psicológico de los jugadores de la Albiceleste al no saber de sus familiares.

El estratega y bicampeón de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró que fue un momento difícil que tuvieron que lidiar todo el partido.

“Lo de antes del partido. Difícil de explicar, difícil de entender. Jugadores una hora de pie fuera del estadio esperando que vengan sus familiares y tuvimos que salir a jugar el partido así, con eso te digo todo”, resaltó el estratega de la Albiceleste.

El estado anímico golpeó a los elementos sudamericanos de la cancha: “La sensación de no saber dónde está tu familia, no llegaban los mensajes, algunos no respondían, veíamos los videos que circulaban, no estábamos ajenos a lo que estaba pasando”.

“En esas condiciones salimos a jugar el partido y creo que también los chicos de Colombia estaban en una situación parecida”, sentenció Scaloni.

Nuevamente la Conmebol se vio afectada por la organización que se desarrolló y los disturbios que se generaron en la Gran Final.

