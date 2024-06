¡Se encienden las alarmas! Leo Messi entrenó por separado previo al partido ante Perú

Se encienden las alarmas en la Albiceleste. La Selección Argentina ya aseguró su pase a la siguiente ronda de la Copa América, sin embargo, aún tienen pendiente el último juego de Fase de Grupos ante Perú, mismo que su capitán e ídolo, Lionel Messi, podría perderse.

El histórico delantero sufrió un golpe durante su último partido, el pasado martes en contra de Chile. Este golpe le sigue afectando pues no fue parte del entrenamiento vespertino, bajo la lluvia, de la Selección Argentina en el Florida International University (FIU).

"Se me puso duro un poco el aductor y no podía estar suelto, me molestaba un poquito, pero pude terminar el partido así que veré en estos días como va evolucionando. La molestia fue al principio, en una de las primeras jugadas. No sentí pinchazo ni desgarro, pero sí que se me puso duro. Y me costaba moverme con libertad", reveló el futbolista después del partido.

De acuerdo con reportes, Messi tuvo que realizar trabajos de kinesiología por separado de sus compañeros, además, realizó un estudio para descartar cualquier tipo de lesión grave que lo deje fuera múltiples partidos.

A pesar de no entrenar este jueves, todo apunta a que Messi descansará el último juego de Fase de Grupos con en contra de Perú, pero estará listo para el duelo de Cuartos de Final en contra del segundo del Grupo B, México o Ecuador, el próximo 4 de julio.

