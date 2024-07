Suegro de Maxi Araujo afirma que uruguayos fueron agredidos por la policía

Luis Gómez, suegro del futbolista uruguayo, Maxi Araujo, contó su versión sobre los actos violentos ocurridos al término de la Semifinal de la Copa América entre Uruguay y Colombia, y aseguró que tanto él como los seguidores charrúas fueron agredidos por la policía.

En entrevista para Carve Deportiva, el hombre detalló tuvo que recibir ayuda de sus hijas y su esposa para poder "zafarse" de los elementos de seguridad, quienes, aseguran, los estaban golpeando.

"Hasta de los policías recibimos agresiones. A mí me agarraron entre tres (policías) y me ayudó mi hija, mi otra hija y mi señora para que no me llevaran y, como pude, me zafé. A otro compatriota también le pasó lo mismo", explicó.

Asimismo, Gómez señaló que las agresiones no cesaron y a las afueras del estadio fueron insultados cuando se retiraban en los autobúses.

"Recordando todo lo que pasó, el resultado fue una lástima, pero lo peor fue ver todo lo que pasó en la tribuna. Después al regreso en los autobúses, pasábamos en la calle y nos insultaban, le pegaban a los ómnibus; estaba descontrolado y la pasamos mal", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CONMEBOL ABRE INVESTIGACIÓN POR VIOLENCIA AL TÉRMINO DEL URUGUAY VS COLOMBIA