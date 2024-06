Eurocopa 2024: Todo lo que dejó la Fase de Grupos

La Fase de Grupos de la Eurocopa 2024 ha terminado. Con ello, los Octavos de Final son el siguiente punto a seguir de los aficionados, sin embargo, la primera fase dejó datos interesantes sobre el certamen de Selecciones más importantes de UEFA.

Y es que la Eurocopa inició con muchos goles, pues en la primera jornada se anotaron 34, lo que dio un promedio de 2.8 anotaciones por partido. Sin embargo, ese número bajó con el avance de los días. Para la Fecha 2 de la Fase de Grupos, dicha cifra cayó a 27 tantos en 12 juegos, con un promedio de 2.25 por duelo. Ya para la última fecha, en la misma cantidad de juegos solo hubo 20 goles, con un 'average' de 1.66 en cada juego.

De las 24 Selecciones que disputaron esta Fase de Grupos, solo una ganó todos sus juegos. España, tras vencer a Croacia (3-0), a Italia (1-0) y Albania (1-0), es la única Selección que aún mantiene paso perfecto en la Euro.

Asimismo, hay siete combinados que aunque no tienen pleno de victorias, aún no conocen la derrota en el certamen. Alemania, Suiza, España, Inglaterra, Dinamarca, Eslovenia y Francia son los equipos que todavía no pierden en esta Eurocopa.

Otro dato curioso es que en estos 36 juegos de Fase de Grupos, los máximos goleadores de la competencia llevan tres y dos goles, mientras que ha habido siete tantos en propia puerta a lo largo de la competencia, una cifra récord para el torneo.

Ivan Schranz (Eslovaquia), Niclas Fulkrug (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos) y Jamal Musiala (Alemania) llevan dos tantos, mientras que Georges Mikautadtze (Georgia) es el líder con tres anotaciones.

El gol más rápido de la Eurocopa 2024

En el duelo contra Italia, Nedim Bajrami metió gol al segundo 23, el cual es el tanto más rápido en lo que va de esta Eurocopa 2024. Asimismo, es el jugador de Albania con el gol más tempranero a lo largo de la historia del torneo, según DataFactory.

Goleador con más edad en la historia de la Eurocopa

A pesar de haber fallado un penalti, Luka Modric anotó un tanto ante la Selección de Italia, lo que lo posicionó como el jugador con más edad en meter un tanto en la historia de la Eurocopa. Con 38 años y 289 días, el croata estableció una nueva marca.

Estadísticas de la Eurocopa 2024 de DataFactory

Máximo goleador (3) Georges Mikautadze (Georgia)

Mejor asistidor (2) Nathan Aké (Países Bajos), Remo Freuler (Suiza), Dennis Man (Rumania)

Situaciones de gol (12) Cristiano Ronaldo (Portugal) Disparos al arco (9) Romelu Lukaku (Bélgica)

Disparos desviados (6) Memphis Depay (Países Bajos), Dan Ndoye (Suiza)

Mayor eficacia en disparos (60%) Georges Mikautadze (Georgia)

Despejes totales (17) Vanja Drkusic (Eslovenia)

Tiros de esquina (22) Toni Kroos (Alemania)

Goles de jugada (2) Jamal Musiala (Alemania), Cody Gakpo (Países Bajos)

Líder en atajadas (22) Giorgi Mamardashvili (Georgia)

Más faltas cometidas (8) Adam Gnezda (Eslovenia), Stefan Posch (Austria)

Más faltas recibidas (11) Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Goleador más joven (19 años, 3 meses y 24 días) Arda Güler (Turquía).

Goleador con más edad (38 años y 289 días) Luka Modric (Croacia)

Más pases correctos (302) Toni Kroos (Alemania)

Más balones recuperados (12) Willi Orban (Hungría)

Más offsides (5) Cristiano Ronaldo (Portugal), Barnabás Varga (Hungría)

Duelos ganados (13) Pierre-Emile Højbjerg (Dinamarca).

Selecciones eliminadas de la Eurocopa 2024

Hungría

Escocia

Croacia

Albania

Serbia

Polonia

Ucrania

República Checa

