Hinchas arrojan cerveza a Southgate, tras empate de Inglaterra en la Euro

Varios aficionados ingleses lanzaron vasos de plástico con cerveza en dirección del técnico Gareth Southgate el martes, tras el empate sin goles ante Eslovenia en la Eurocopa.

El entrenador y sus jugadores se acercaron para aplaudir a los hinchas tras el silbatazo final en el Estadio de Colonia. Sin embargo, fue posible ver qué numerosos vasos volaban hacia la cancha, pese a que la selección inglesa avanzó a los octavos de final, como primera del Grupo C.

“Lo entiendo. No voy a eludir esto. Lo más importante es que los seguidores permanezcan con el equipo”, dijo Southgate. “Entiendo la narrativa hacia mí, y es mejor eso a que apunte contra ellos (los jugadores). Pero esto está generando un ambiente inusitado para trabajar. No he visto que un equipo se clasifique y reciba un trato similar”.

El lunes, Southgate restó importancia a las críticas duras que había recibido su equipo de parte de Gary Lineker, excapitán de la selección y actual conductor de la BBC.

Pero después del empate ante Eslovenia, reconoció que algunos hinchas están molestos.

“Hemos hecho que Inglaterra vuelva a ofrecer un fútbol divertido durante los últimos seis o siete años”, destacó. “Pienso que esto ha sido disfrutable para los jugadores. Tenemos que ser mucho muy cuidadosos de que siga siendo así”.

Inglaterra tenía ya asegurado su pasaje a la ronda de eliminación directa antes de enfrentar a Eslovenia. Lograrlo como primera del grupo implica que se medirá en octavos de final con alguno de los equipos que se clasifiquen como terceros.

Y se ubica en el lado opuesto del cuadro respecto de España, Francia, Alemania y Portugal.

