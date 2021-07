Unai Simón, tras eliminar a Suiza: 'La rabia que tengo dentro la saco al exterior'

Unai Simón, el mejor jugador del partido de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2020, aseguró que el futbol fue "justo" con la selección española, que dijo mereció vencer a Suiza y no sufrir hasta la tanda de penaltis en la que detuvo dos lanzamientos.

Unai dejó una gran celebración del triunfo y se quitó toda la tensión de encima desde su error en el autogol de Croacia en los Octavos de Final.

"Es una sensación de euforia, de mucha rabia, pero no por quitarme lo de los octavos, sino porque no era justo llegar a la tanda de penaltis. Me he venido un poco arriba, es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento bastante eufórico, la rabia que tengo dentro y las ganas las saco al exterior. Teníamos que haber ganado antes. La tanda es lotería y la moneda ha caído de nuestro lado", reveló el arquero español.

"Hemos hecho un partido muy bueno con desacierto de cara al gol. Sommer ha hecho un partidazo y también merecía el premio. Todos hacemos un gran grupo y si estamos en semifinales es gracias a ello y no a las individualidades de cada uno", agregó.

Además, Unai agradeció el apoyo de sus dos compañeros David de Gea y Robert Sánchez antes de la tanda penaltis ante los helvéticos.

"Por experiencia se pasa peor desde la grada que en el campo porque no puedes estar ayudando. Tanto David como Robert me han deseado mucha suerte y me han dado ánimos. Sabían lo que había que hacer en los penaltis y me dijeron que estuviese tranquilo", refirió el cancerbero.

