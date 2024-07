Wily Sagnol se queja del VAR: "El empate de España era fuera de lugar"

Este domingo la Selección de España apagó la rebelión de Georgia y, luego de empezar perdiendo, los dirigidos por Luis de la Fuente lograron recuperarse, remonta y terminar goleando a los georgianos, aunque Wily Sagnol y sus jugadores no se fueron muy contentos por el arbitraje.

Luego de la goleada de España, Sagnol habló fuerte en conferencia de prensa, asegurando que el árbitro y el Videoarbitraje, cometieron un error luego de no sancionar un fuera de lugar en el primer gol de la selección ibérica, lo que permitió a los españoles remontar el marcador hasta golear a los georgianos.

"No me gusta lo que ha pasado. No se utiliza bien el VAR y lo pagamos todos. Los jugadores no saben qué hacer porque en cada partido se pitan cosas diferentes. Nos lo vamos a cargar", comentó el francés luego de la eliminación de Georgia en la Eurocopa 2024.

Asimismo, Sagnol habló sobre su futuro, asegurando que no es el momento de enfocarse en eso y que están muy contentos con lo realizado, además de estar muy orgulloso de sus jugadores por el esfuerzo que hicieron en esta Euro.

"No es el momento de hablar de mi futuro. Ahora llega el momento de pensar de lo que hemos hecho y analizar todo. Estamos muy contentos de lo que ha hecho el equipo y muy orgulloso de los jugadores. Es el final del viaje, pero espero que el próximo que hagamos sea muy emocionante. En unos días nos daremos cuenta de lo que hemos hecho", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jude Bellingham será investigado por la UEFA por polémico gesto en la Eurocopa 2024