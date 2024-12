Adriano, futbolista brasileño, recibió un emotivo mensaje de su padre gracias a la IA

Este domingo Adriano Leite, el icónico delantero brasileño conocido como "El Emperador", se despidió oficialmente de las canchas. En un evento que reunió a amigos, excompañeros y leyendas del futbol, lo más destacado no ocurrió en el césped, sino en las pantallas gigantes del estadio Maracaná.

Durante el encuentro entre las Leyendas del Flamengo y los Amigos de Italia, un partido amistoso organizado en honor al delantero, Adriano fue sorprendido con un homenaje especial. Gracias a la inteligencia artificial, se recreó la voz de su padre, Almir Leite, fallecido en 2004, para dedicarle un mensaje de despedida.

El Sr. Leite, quien murió poco después de que Adriano brillara como campeón y máximo goleador de la Copa América de ese año, expresó en el mensaje el orgullo que sentía al ver a su hijo reconocido en el mítico Maracaná. Al escuchar la voz de su padre y verlo proyectado en las pantallas, Adriano no pudo contener las lágrimas, provocando una ovación unánime de los asistentes.

“La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre. Hasta el día de hoy, es un problema que aún no he podido resolver”, confesó Adriano en una carta reciente publicada por The Players’ Tribune. De acuerdo con el propio jugador, la pérdida de su padre marcó profundamente su vida personal y profesional, llevándolo a enfrentar serios problemas de depresión y alcoholismo.

El homenaje fue el punto culminante de una noche que celebró la carrera de Adriano, quien destacó en equipos como el Inter de Milán, Flamengo y la Selección Brasileña. Su potencia, habilidad y goles lo convirtieron en una figura legendaria del futbol mundial, aunque su carrera se vio afectada por las secuelas emocionales que dejó la partida de su padre.

