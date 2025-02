Aficionados piden al Milan titularidad de Santiago Giménez ante el Empoli

Piden al azteca. El AC Milan está jugando ante el Empoli en la Jornada 24 de la Serie A, para este partido el técnico portugués Sérgio Conceição, optó por dejar al ariete mexicano Santiago Giménez en la banca.

Tras esta decisión, diferentes aficionados han reclamado al conjunto rossoneri por dejar a Giménez en el banco en la publicación de la alineación en redes sociales.

"Santiago???" "Ya van a empezar de pesados como con cualquier club europeo que no pone de inicio a los mexas" "No pulisic no leao no santi for what reason?" "Metan a Santi", se lee en los comentarios del post.

Giménez está a la espera de tener minutos en la cancha y hacer su debut con los italianos en la Serie A, ya que hace unos días debutó en la Copa de Italia y dio una asistencia.

Team news from Tuscany #EmpoliMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/Gq6Q3taLJ0 — AC Milan (@acmilan) February 8, 2025

