Santi Giménez reveló por qué llegó al Milan: “Kaká me dio palabras de motivación y de fe”

Santiago Giménez empieza a vivir su etapa con el AC Milan, el atacante mexicano pudo hacer su debut y dio su primera asistencia con el cuadro de Sergio Conceicao.

Santiago Giménez l CRÉDITO X:acmilan

Ya como Rossonero el exjugador del Feyenoord habló sobre la motivación que lo llevó a decidirse por llegar al cuadro de San Siro.

“Conocí a Kaká, que es un referente mío no solo por el futbol sino porque compartimos la misma fe. Él me dio palabras de motivación, de fe y me animó, ahí sabía que Milan era un destino”, mencionó en entrevista expuesto por los canales oficiales del club.

El nuevo jugador del AC Milan resaltó lo importante de la fe: “La religión significa toda mi vida. En un momento donde no encontraba el camino, encontré a Jesucristo y él me enseñó el camino de la vida. eso para mí es importante”.

Giménez aseguró que gracias a Dios está donde hoy se encuentra: “Todo lo baso en mi fe y creo que con Dios todo es posible”.

Face-off: @Santigim11



Getting to know our Mexican striker while testing his table football skills: watch more on our YouTube channel#DNACMilan #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) February 7, 2025