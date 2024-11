Alberth Elis recordó el golpe en la cabeza que lo dejó hospitalizado: 'No me acordaba de que era futbolista'

El delantero hondureño Alberth Elis, futbolista del Girondins de Burdeos, compartió detalles sobre el grave golpe en la cabeza que sufrió a inicios de año, y lo dejó en un coma inducido por un largo tiempo.

En una reciente entrevista con The Athletic, el futbolista narró los difíciles momentos que vivió tras el accidente. Elis confesó que, al despertar, no recordaba aspectos esenciales de su vida, por lo que se pensaba que su recuperación sería más difícil de lo esperado.

“Cuando desperté del coma no me acordaba de que era futbolista. No me acordaba de que estaba en Francia, no me acordaba de que era hondureño. Los médicos pensaron que iba a ser difícil que me recuperara”, explicó el futbolista centroamericano.

Sobre su recuperación, Elis comentó que contó con el apoyo de un especialista que le ayudó a recuperar habilidades básicas como el habla y la escritura, procesos que quedaron afectados por el golpe. “Por la mañana iba al colegio, por la tarde iba al gimnasio, iba a otras pruebas. Y así todos los días eran iguales para poder recuperarme y volver”, comentó.

Actualmente, aunque ya ha recibido el alta médica para volver a entrenar, Elis sigue tomando precauciones en el campo: utiliza un protector de cabeza en cada sesión para evitar complicaciones en caso de un nuevo golpe. Después de cinco meses el futbolista apunta a finalmente volver al campo.

Lamentable noticia. Alberth Elis sufrió un golpe de cabezas en el partido del Girondis de Burdeos contra el Guincamp que lo llevó al hospital para ser intervenido de emergencia. Elis se encuentra en coma inducido, según reportes. pic.twitter.com/cCFQtXovah — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 25, 2024

