Alexis Sánchez sobre su 'calvario' en Manchester United: 'Quería tirar el contrato y volver al Arsenal'

Alexis Sánchez reveló cómo fue su paso por el Manchester United donde aseguró que fue un 'calvario' desde el primer día que llegó debido al ambiente de poca unión que se vivía al interior del equipo.

“Quiero hablar de muchas cosas que se dijeron y de mi experiencia en este club. Antes de llegar al United tenía un acuerdo con el City, pero por cosas del fútbol no se dio y me salió la oportunidad tentadora del United. Terminé firmado y fiché sin saber lo que pasaba dentro”, comentó.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el chileno mencionó que quiso abandonar a los Red Devils prácticamente desde el primer momento que estuvo en el club, pidiendo a su agente que lo regresara al Arsenal.

"Los primeros días que estuve con mis compañeros, a veces hay cosas que no te das cuenta hasta llegar. El primer entrenamiento que tuve, me di cuenta de muchas cosas. Llegué a mi casa y le digo a mi familia y a mi representante si no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal y se ponen a reír; les dije que algo no me cuadraba.

“Con el paso del tiempo vi que no había unión. Los periodistas a veces hablaban sin saber y eso dolía y los ex jugadores también, sin saber qué pasaba en el club y decían que era culpa mía. Un jugador también depende de que todo sea una familia y en ese momento no lo éramos y como había que culpar a alguien, me culparon a mí. Entonces me hacían jugar poco y ahora voy a hacer autocrítica: quizás pude haber jugado mejor. Además, hubo lesiones y la culpa me la llevaba siempre yo. No estaba feliz”, aseguró.

Sánchez también destacó que le pidió a Ole Gunnar Solskjaer que le permitirá salir del United con rumbo al Inter de Milan.

