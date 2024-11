Alfredo Morelos respalda a Efraín Juárez: "No se dejen hacer gol si no quieren que celebremos"

Durante el encuentro entre Atlético Nacional y Santa Fe, Efraín Juárez fue expulsado por el festejo de un gol, esto generó polémica entre la afición, pues consideran “excesiva” la medida. Ante esta situación, Alfredo Morelos defendió a su entrenador.

“Con lo que estamos viviendo ahorita, es normal para mí. Yo, como jugador y delantero, con muchos goles que he marcado he celebrado de mil maneras. Si uno marca, uno celebra. Eso no tiene que afectar al otro equipo, ¿entonces para qué se dejan hacer un gol? No se lo dejen hacer y ya”, señaló el atacante.

“Con el profe estoy al 200%, el grupo también. Lo manejamos de la mejor manera y tenemos una burbuja que nadie va a romper. Buscarán de cualquier manera, pero somos Atlético Nacional”, agregó Morelos.

Efraín Juárez podría ser sancionado con un veto de tres años de cualquier estadio en Colombia, esto por su otro festejo polémico en el encuentro ante Deportivo Independiente de Medellín. No obstante, su equipo manifestó su apoyo y el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez calificó la medida de "absurda".

