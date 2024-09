Ancelotti defiende a Vinicius Jr: 'Nadie podría aguantar lo que aguanta él'

Este lunes, en conferencia de prensa previo a su duelo de Champions League, Carlo Ancelotti habló sobre las críticas que ha recibido Vinicius Jr sobre su gesto de mandar a callar a la afición en Anoeta en duelo contra la Real Sociedad.

“Su gesto en San Sebastián es la reacción a una acción muy mala, muy fea y que se repite: insultos desde el principio. Nadie podría aguantar lo que aguanta él. Yo tampoco. El gesto de llevarse la mano a la boca me parece normal“, aseguró a la vez que invitó a girar el foco hacia el comportamiento de los aficionados rivales y no hacia las actitudes de su futbolista.

“Lo que le ha pasado desde que llegó a España es algo insoportable. Puedo entender el pito a un rival, pero los insultos desde el calentamiento, no. No se pueden aguantar. No es normal. Menos fijarse en la figura de este joven (Vinicius) y más en lo que pasa en los estadios”, aconsejó.

El motivo lo tiene también claro: “Hacen esto con Vinicius porque creen que es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarle“.

