Ancelotti minimiza victoria del Real Madrid: “No merecimos ganar ante la Real Sociedad”

Real Madrid registró una victoria más en LaLiga ante la Real Sociedad de San Sebastián, gracias a dos ejecuciones magistrales desde los once pasos por conducto de Vinícius y Mbappé.

Sin embargo, el resultado no convenció a Carlo Ancelotti, y fue muy autocrítico con lo sucedido en la Jornada 5.

“Ha sido un partido complicado y posiblemente no merecimos ganar porque la Real Sociedad jugó muy bien, pero aguantamos, sufrimos y tuvimos compromiso. Eso no valoro mucho. El sacrificio de un equipo con tanta calidad no siempre lo podemos encontrar y hoy lo hemos encontrado”, sostuvo.

El italiano resaltó que le falta más trabajo al equipo madrileño: “No estamos al 100%, es normal, pero los jugadores están mejorando. Podemos hablar de todos los problemas del mundo con este partido”.

Pese a no mostrar el mejor funcionamiento, está tranquilo tras sumar nuevamente en la tabla de clasificación: “Yo me voy muy satisfecho. Obviamente tenemos que hacer la crítica suficiente. Era una gran oportunidad para nosotros para valorar con crítica lo que no ha salido bien con tres puntos más en la tabla”.

Real Madrid recibirá en la Jornada 6 al Espanyol, pero antes tendrá su debut en la Champions League para iniciar su defensa ante el Stuttgart.

