Ancelotti ‘explota’ ante críticas: “He dirigido 1300 partidos, aquí nadie puede darme consejos”

Carlo Ancelotti se abalanzó contra sus detractores previo al duelo en Anfield ante Liverpool correspondiente a la quinta fecha de la Champions League.

Todo esto tras los cuestionamientos al técnico del Real Madrid por no cuidar a Vinicius y que hoy se encuentra lesionado.

“Oigo muchos consejos, pero no hay que olvidar que he dirigido 1300 partidos, he hecho 1300 alineaciones y más de 4 mil cambios”, declaró con contundencia.

“Por eso no hay nadie aquí que pueda darme consejos. Los que volvieron de la selección como Valverde y Vini estaban en una buena condición y punto. A veces hay lesiones y ya sabemos por qué, porque hay demasiados partidos”, resaltó.

El italiano destacó el partido y resaltó la mejoría de los Merengues: “Este partido lo veo como una gran oportunidad para volver a nuestro mejor nivel. El equipo está mejor, más sólido, y sabemos que enfrente tendremos un rival muy exigente”.

Real Madrid se mide al Liverpool este miércoles en la continuación de la quinta fecha de la UEFA Champions League en busca de escalar peldaños luego de registrar dos derrotas.

