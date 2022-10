Ancelotti sobre el Manchester City: 'El premio más importante lo recibimos en mayo, la Champions'

Carlo Ancelotti se centra en el Real Madrid y los galardones que reciban otros equipos no le provocan mayor problema. Durante la gala del Balón de Oro, el Manchester City fue reconocido como el mejor club de la temporada anterior, pero para el entrenador italiano, el Madrid tiene este título.

Los Merengues quedaron terceros en este listado, a pesar de haber eliminado al City y al Liverpool en Champions League, campeonato que a la postre ganaron y que desde la perspectiva del dirigente fue su mejor premio, aunque mostró siempre respeto por el resto de los participantes.

"No conozco bien los criterios porque no hablan de equipo porque el mejor ha sido el Real Madrid y su premio ha sido la Champions. Todo el respeto por un galardón que a nosotros no nos cambia nada, el premio más importante lo recibimos en mayo", manifestó.

Además, felicitó al resto de los ganadores en la rama individual: a jugadores blaugranas como Gavi, Alexia Putellas y Robert Lewandowski y al citizen Sadio Mané, aunque, naturalmente exaltó lo hecho por sus propios dirigidos: Karim Benzema y Thibaut Courtouis.

"Estamos muy orgullosos todos de lo que han logrado Karim y Thibaut y de los que han llegado cerca de esta posición. De Modric, de Vinícius y todos los jugadores del Real Madrid. Felicito a los que han ganado, a Gavi, Alexia Putellas, a Lewandowski, a Mané y al Manchester City", dijo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO FLORES Y ALONSO ACEVES: ÁLVARO CERVERA, EL NUEVO DT DEL REAL OVIEDO