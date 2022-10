Florentino Pérez sobre Mbappé: 'Eso ya no tiene importancia'

Cosa del pasado. Florentino Pérez rompió el silencio y habló sobre Kylian Mbappé, pues en los últimos días nacieron, de nuevo, los rumores de que pidió su salida del Paris Saint-Germain, después de renovar hace medio año y rechazar al Real Madrid.

Fue en la gala del Balón de Oro que el presidente del equipo español señaló que ya no tiene importancia el caso de Mbappé para él, señalando que el equipo del Santiago Bernabéu ya cuenta con los mejores futbolistas del mundo.

“No es que me aburra lo de Mbappé, es que ni lo leo. Ya dimos un buen verano, así que eso ya no tiene chicha (importancia). No se puede saber nada del futuro, pero los jugadores del Real Madrid progresan de una manera espectacular en la delantera.

“Rodrygo y Vinicius son dos cracks que tienen aún toda la vida para prosperar; veo a los dos como Balón de Oro. El Real Madrid sólo se fija en los jugadores que tiene y estamos encantados con ellos. No nos va mal con la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos. Tenemos un futuro muy prometedor”, dijo para El Larguero.

Sobre el otro tema de Erling Haaland, el presidente del Real Madrid dijo: “No tengo ni idea. Ya tenemos los mejores jugadores. Además de ser buenos jugadores, son madridistas. La mezcla de calidad y madridismo nos hace muchas veces imbatibles porque eso es un plus.

“Se produce un ambiente que puede ser más singular que otras veces. Hay un convencimiento de que vamos a ganar la decimoquinta, la ilusión también es importante”, agregó.

EL MENSAJDE FLORENTINO SOBRE BENZEMA

De la misma forma, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, habló sobre Karim Bemzena, quien ganó el Balón de Oro 2022 y lo coloca como el mejor jugador del mundo, justo vencedor para el directivo merengue.

“Estoy contento porque al fin tiene su justo merecimiento como mejor jugador del mundo. Ha sido el mejor desde hace tres o cuatro años. Es un nueve que es una mezcla de Ronaldo Nazario y Zinedine Zidane. Es un nueve que hace esos dos trabajos a la vez, es un crack”.

