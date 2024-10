Andrés Fassi, exdirectivo de Pachuca, fue suspendido como presidente de Talleres de Córdoba

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un fallo en contra del presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, por el incidente que protagonizó hace poco más de un mes con el árbitro Andrés Merlos. El exdirectivo de Pachuca se encaró con el silbante luego del partido contra Boca Juniors en los Octavos de Final de la Copa Argentina.

En dicho encuentro, Talleres quedó eliminado en penales en un partio marcado por la polémica, por lo que Fassi increpó a Merlos en la zona de vestuarios del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Entre sus reclamos estuvo que no se anuló un gol al equipo Xeneize.

"Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. Por qué lo hacía; no es la primera vez, ya van varias veces. Empezó a gritar y me dijo ‘si querés hablar te invito para que vengas’, yo le dije que sí con todo gusto, Vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente, Gustavo Gatti", fueron las palabras de Fassi en ese momento.

Mientras que el árbitro Merlos contó a DSports que fue el dirigente quien comenzó la trifulca. "Se nota que tiene una impunidad no sé si política, económica o qué, pero tiene una impunidad increíble. No tengo palabras, ya había tenido un hecho con él en el pasado, cuando había pasado lo mismo. Se lo sancionó, pero ahora fue mucho más grave porque ingresaron dos personas de él al vestuario y con un arma de fuego".

El fallo de la AFA contra Andrés Fassi

Ante lo ocurrido, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar por dos años a Fassi que no podrá ejercer su cargo en se periodo de tiempo. El primer cargo es lo ocurrido con el silbante en el duelo ante Boca. Además, un segundo motivo para sancionar al dirigente fue el intento de suspender la asamblea de la AFA programada para el próximo 17 de octubre con una denuncia presentada ante la Inspección General de Justicia.

Esta acción que fue considerada una violación a los estatutos de la AFA ya que no recurrió previamente a los organismos del fútbol correspondientes. El fallo todavía no ha sido publicado pero ya se difundió entre los medios sudamericanos. El vicepresidente de Talleres, Gustavo Gatti, fue suspendido por seis meses para ejercer su cargo y el club recibió una amonestación. De acuerdo con el diario cordobés La Voz del Interior, el club apelará la sanción.

