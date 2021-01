Arsene Wegner podría volver al Arsenal: 'Si me necesitan los ayudaré'

El histórico exentrenador del Arsenal, Arsene Wegner, se ofreció a ayudar a los Gunners luego del mal inicio del equipo en la Premier League bajo el mando del español Mikel Arteta.

El Arsenal se encuentra por debajo de la décima posición de la tabla de la Premier League con seis partidos ganados, tres empatados y ocho encuentros perdidos.

"Si me necesitan (Arsenal), los ayudaré, pero no espero eso, no. No deseo nada, el tiempo es un buen doctor", comentó Wegner al podcast Men in Blazers sobre la posibilidad de volver al Arsenal.

Además, Wegner no se mostró completamente de acuerdo con la contratación de Mikel Arteta como técnico del Arsenal pues asegura que "tiene suerte de rápidamente dirigir a un equipo grande. Normalmente tienes que trabajar diez años para conseguir ese puesto".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ: WOLVERHAMPTON EMPATÓ A TRES GOLES ANTE EL BRIGHTON

Arsene Wegner es el estratega más ganador de la historia del Arsenal pues bajo su mando se conquistaron tres títulos de Premier League y cuatro FA Cup, incluyendo la temporada invicta de los Gunners del 2001 con Thierry Henry como máxima figura.