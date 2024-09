Así fue el emotivo homenaje que recibió Luis Suárez en su último partido con Uruguay

Luis Suárez jugó su último partido con la camiseta de la Selección Uruguaya en el empate 0-0 ante Paraguay de las Eliminatorias Mundialistas. El Estadio Centenario de Montevideo se convirtió en un escenario que rindió tributo a la carrera del delantero con el combinado charrúa.

Con la cinta de capitán en el brazo y acompañado de sus hijos, Suárez saltó al campo en medio de una gran ovación y se dirigió al círculo central, donde dio un emotivo discurso de despedida.

“No tengo palabras de agradecimiento a cada uno de los uruguayos. Desde que comencé en 2007, siempre me apoyaron. Me acuerdo que llegaron a decir que éramos unos vende patria. No saben lo difícil que es representar a un país. Uruguay es más grande que cualquier jugador. A partir de mañana seré un hincha más. Arriba Uruguay y siempre agradecido al pueblo uruguayo”, dijo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la presencia de Óscar Washington Tabárez, legendario técnico de la Celeste, quien entregó una plaqueta a Suárez y lo dio un fuerte abrazo.

Además, en las pantallas del inmueble proyectaron los mensajes que Neymar y Lionel Messi, con quienes formó un tridente histórico en el Barcelona, le dedicaron al 'Pistolero'.

Messi grabó un mensaje desde Miami, lo felicitó por su destacada trayectoria y expresó su deseo de seguir compartiendo el campo en el futuro, recordando que son compañeros en la MLS. Neymar, por su parte, recordó los momentos compartidos en Barcelona y elogió el impacto de Suárez en el futbol.

Finalmente, el delantero de 37 años se despidió del público con una sonrisa y posó junto a dos figuras icónicas de Uruguay como Diego Godín y Diego Forlán.

Suárez se retira como el máximo goleador en la historia de la Selección Uruguaya con 69 goles y 39 asistencias en 143 partidos.

Su carrera internacional incluye cuatro Copas del Mundo y una Copa América en 2011, donde fue elegido el mejor jugador del torneo.

