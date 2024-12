Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava EN VIVO Champions League Jornada 6

Por el tercer triunfo al hilo. Atlético de Madrid quiere continuar con la buena racha en UEFA Champions League y ahora se enfrenta a uno de los peores equipos de todo el torneo Slovan Bratislava.

El conjunto colchonero tiene posibilidades de hasta los puestos de Octavos de Final con una victoria en casa. Actualmente tienen 9 unidades tras tres victorias y dos derrotas en sus primeros juegos. Esto los tiene de momento en el puesto 16 pero podría acercarse al top 8 con la victoria.

Bratislava por su parte, no sólo no conoce lo que es la victoria en esta temporada, sino que, tras cinco juegos es uno de los tres equipos que no ha sumado puntos en el certamen. Actualmente son penúltimos sólo por diferencia de goles. Hoy buscan sumar puntos para salir del fondo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa de Campeones de la Concacaf: Fechas, Calendario y todo lo que debes saber del torneo