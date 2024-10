Balón de Oro 2024: Luis Figo, 'sorprendido' por polémica reacción del Real Madrid al no asistir a la gala

La gala del Balón de Oro ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Principalmente por la decisión de los miembros del equipo blanco, ya que ni jugadores, entrenadores o directivos asistieron al evento en apoyo a Vinícius Junior. El brasileño decidió no realizar el viaje al saber que no sería el ganador.

Una de estas personalidades que dio su opinión respecto a lo sucedido; no podría ser otro que un ganador de dicho galardón, Luis Figo. El delantero lusitano ganó su primer y único Balón de Oro en el año 2000. El entonces jugador del Real Madrid venció en dicha época a Davor Suker y Ronaldo Nazario.

"La verdad que me ha sorprendido, había hablado con alguien del Real Madrid que iban a salir a la 13:30 para aquí y no sé qué habrá pasado", fueron las palabras del astro luso en entrevista con Movistar Plus. De igual forma, Figo agregó que viene a disfrutar ya que ahora está retirado.

"Estaba nominado, ¿no? Cuando se está nominado se puede ganar. Los tres que están en el podio pueden ganar los tres." Fueron las palabras del exjugador del equipo Culé y del conjunto Merengue al ser cuestionado por las decisión de ‘Vini’.

“Lo bonito es que estén todos aquí", fueron las palabras con las que finalizó Luis Figo. El exselecionado Portugués perdió en varias ocasiones el premio otorgado por la revista France Football.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BALÓN DE ORO 2024: ESTAS SON LAS ENTREGAS MÁS POLÉMICAS DEL GALARDÓN DE FRANCE FOOTBALL