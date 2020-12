Barcelona: Edmilson, ex del Barca, aseguró que la crisis del club es por las contrataciones

Edmilson, quien fuera campeón de la Champions League y de LaLiga con el Barcelona habló sobre la situación que vive Lionel Messi con los catalanes y aseguró que es el jugador quien debe tomar la decisión sobre si se queda o se marcha a otro equipo.

“Messi es una persona que ha dado mucho para el club, es el mejor jugador que he visto ahí en los últimos años. Yo creo que Messi vive un momento de decidir si se va o se queda, pero eso lo debe decidir él, no es el club, es una persona que aún juega, le encanta divertirse y está en un equipo que ya no tiene más su conexión dentro y fuera del campo, es muy peligroso que lo valores así, más cuando estás en equipos tan grandes como el Milan, Real Madrid o Barcelona", declaró para Marca Claro.

El brasileño compartió vestidor con Messi cuando el argentino comenzaba su carrera, por lo que conoce las entrañas del club que a su juicio, vive un momento bastante difícil.

"Todos los equipos deben tener cambios, independientemente que sea en 2 o 5 años, el Barça, vive un momento muy difícil políticamente, hay un hueco político y hay una generación que ha ganado todo y que llevan el famoso final de carrera, y hay recambios, dentro de los recambios les está costando salir adelante.

“Yo creo que el Barcelona vive un momento bastante difícil, han fichado para mí a jugadores que no han demostrado mucho en el campo, han invertido mucho en esos jugadores y lamentablemente cuando se invierte mucho en jugadores que no le dan resultados colectivos, ni individuales, pues llega la crisis y eso para un equipo grande es muy peligroso", comentó.

COMPAÑERO DE RAFAEL MÁRQUEZ

El exjugador también habló sobre Rafael Márquez, quien también fue su compañero en el Barca durante cuatro años.

“Rafita tenía una colocación impresionante dentro del campo, era inteligente, manejaba mucho los tiempos, no necesitaba correr como loco, lo hizo en toda su carrera, claro que al final con mucha más experiencia. Fuera del campo, una gran persona, muy humilde", recordó.

