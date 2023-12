Barcelona: Laporta ve en Rafa Márquez el sustituto de Xavi

Barcelona no termina de convencer esta temporada y la presión sobre Xavi Hernández es cada vez mayor, al grado que el mismo presidente del club, Joan Laporta, ya tiene un sustituto en mente por si es necesario: Rafael Márquez.

De acuerdo con el periodista José Álvarez, quien dio a conocer la información en el programa El Chiringuito, Laporta está "encantado" con el trabajo del entrenador mexicano, por lo que lo considera el recambio ideal en caso de que Xavi no continúe en el cargo.

“Un entrenador que llegaría el próximo junio, en el final de temporada, si Xavi lo hace muy mal, al no alcanzar los cuartos de final de la Champions League, y no defender el título de Liga, sería un técnico que tiene encantado la directiva culé; es un técnico que ya está en casa y, sobre todo, no supondría un coste económico muy elevado y que es Rafael Márquez”, señaló.

Sin embargo, el comunicador aclaró que Xavi seguirá al mando sí o sí hasta final de temporada, dejando su continuidad en manos de su desempeño los próximos meses.

Cabe recordar que el DT culé cuenta con contrato hasta verano de 2025, pues hace unos meses extendió su contrato.

LAPORTA CONFIRMA A XAVI. Pero advierte que Márquez está preparado...

