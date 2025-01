Barcelona se acerca a la renovación de Araújo; siguen Gavi, Pedri y Yamal

Las celebraciones en Barcelona continúan tras golear a Real Madrid en la Final de la Supercopa de España y no solo por la victoria, sino porque el club ha progresado en las plácticas con Ronald Araújo para su renovación.

Araújo regresó recientemente a la actividad tras lesión | AP

El defensa uruguayo concluye contrato en junio de 2026, pero habían circulado rumores sobre una posible salida ante el interés de otros equipos, como Juventus. Y el propio jugador no veía con malos ojos probar suerte en la Serie A.

Sin embargo, la directiva blaugrana no tiene interés en desprenderse del charrúa, menos tras las lesión de Íñigo Martínez. Algunos reportes apuntan que el Barça solo dejaría marchar al defensa si llega una oferta "sustanciosa" antes del cierre del mercado.

El defensa concluye contrato en junio del próximo año | APc

Por otra parte, Fabrizio Romano informó que ambas partes han alcanzado un principio de acuerdo para un nuevo contrato. Lo anterior después de una "charla positiva" entre el jugador y el director deportivo Deco, quien ha estado involucrado en el proceso.

La misma fuente señaló que en próximos días se juntarán de nuevo el jugador y el directivo para determinar los detalles precisos del nuevo contracto. Tras ello, comenzarán las charlas con Gavi, Pedri y Lamine Yamal.

