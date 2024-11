Benzema alerta a Mbappé de detractores: “Mete goles o la presión te va a comer”

Karim Benzema volvió a los reflectores para hablar sobre la llegada de Kylian Mbappé y su accionar luego de levantar altas expectativas al aterrizar en el Real Madrid.

El delantero del Ittihad sabe de la presión y las críticas que se pueden desembocar con mayor fuerza si no responde con goles.

“Kylian, no tienes que bajar los brazos. Porque no creo que se vaya a mover Vinicius. Es el mejor del mundo ahora mismo. Y al chico no se le puede mover”, declaró para El Chiringuito.

Benzema invitó a su compatriota a tener presente que es el delantero centro: “A Mbappé le tienen que meter en su cabeza que ahora es un ‘9’ y que se olvide de la izquierda. Que se mueva con Vinicius, ir alternándose. Él siempre ha sido muy bueno cuando estaba en la izquierda pero ahora tienes que ser muy bueno en otro sitio del campo”.

“La presión es muy difícil. Es diferente lo mío, yo tenía 21 años. No es lo mismo que Mbappé con 25. Sabe que hay mucha presión en el Madrid. Con dos o tres partidos, como no metas un gol, te van a matar”. resaltó.

El exjugador del París Saint-Germain registra 8 goles en 13 partidos con los Merengues, siendo seis de ellos en LaLiga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VALENCIA SOLICITA APLAZAMIENTO DE SU PARTIDO DE LIGA ANTE ESPANYOL