Benzema 'desprecia' a Rodri por ganar el Balón de Oro ante Vinicius Jr

La entrega del Balón de Oro a Rodri ha causado polémica entre la comunidad merengue, que considera que el merecedor del premio era Vinicius Jr. Y a las críticas se sumó Karim Benzema, exjugador de Real Madrid y que coincidió con el brasileño.

"El año pasado, cuando el Real Madrid fue campeón de Europa, Vinicius fue decisivo en cada partido. Así que no creo que haya nadie más que lo merezca más que él", fueron las palabras del francés en entrevista con El Chiringuito.

En ese mismo tenor criticó la elección de premiar al español, pues consideró que no hace nada más espectacular. "No tengo nada en contra de Rodri, es un buen jugador, pero estoy sentado en mi sofá viendo la televisión y Rodri no hace nada que te haga decir ‘wow’".

"Vinicius lo ha hecho más de una vez, así que es un poco una pena porque merecía el Balón de Oro. Espero que él [Vinicius] sea mentalmente fuerte. Ayer estuve hablando con Vinicius y es lo suficientemente fuerte para trabajar y un día lo tendrá (el Balón de Oro)", y compartió que sí se comunicó con el brasileño.

"Le escribí un mensaje y estaba triste. Es normal. Es un poco complicado cuando todos te ven ganando el Balón de Oro y al final, un día antes o unas horas antes, te dicen que no lo vas a ganar. Es muy complicado. Vinicius es un buen chico, va a trabajar y un día ganará el Balón de Oro", sentenció.

