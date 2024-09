Bernardo Silva arremete contra la carga de partidos: 'Es absolutamente absurdo'

El futbolista del Manchester City, Bernardo Silva arremetió en contra de la carga de partidos en entrevista para Record de Portugal, luego de que se enterara que únicamente tendrán un día de descanso por el duelo de la Copa de la Liga.

El ajustado calendario del Manchester City no le cayó para nada bien a Silva, pues el 22 de septiembre enfrentarán al Arsenal en Premier League y dos días después tendrán que jugar en contra del Watford en la Carabao Cup.

“El calendario es una locura. Acabamos de recibir la noticia de que solo tenemos un día libre por el partido de la Copa de la Liga Inglesa”, declaró el portugués.

Los partidos programados obligan a los clubes a jugar muchos encuentros cada semana y el descanso es poco para los futbolistas. “Probablemente jugaremos cada tres días durante meses. Ha sido absolutamente absurdo”, expresó Silva.

Además, el jugador portugués se quejó del nuevo formato de Champions League, pues en caso de no clasificar se tendrán que jugar dos partidos extra. “En la Champions, si no te clasificas para Octavos de Final, todavía tienes que jugar dos partidos más. Es cierto que las plantillas son más numerosas, pero no voy a decir que sea fácil”, dijo.

El enojo también es argumentado por el escaso tiempo que Bernardo Silva tiene para pasarlo con sus seres queridos: “no ha sido fácil. Paso muy poco tiempo con mi familia y amigos. La cantidad de partidos a los que nos someten es absolutamente absurda”, sentenció.

