Cristiano Ronaldo afirma que 'Ganar una Eurocopa con Portugal equivale a ganar un Mundial'

Cristiano Ronaldo comandó la victoria de Portugal este jueves en la Nations League ante Croacia. El astro portugués no sólo anotó el gol de la victoria, sino que marcó el gol 900 en su carrera profesional.

Tras anotar ante los croatas, el delantero decidió festejar recordando el triunfo de su Selección en la Eurocopa del 2016 comparando dicho logro con ganar una Copa del Mundo. Además, confesó ya no estar pensando en los títulos.

“Ganar una Eurocopa con Portugal equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos para Portugal, algo que realmente quería. No me motiva eso. Lo que me motiva es disfrutar del futbol y los récords vienen de forma natural”, expresó en conferencia de prensa el delantero.

Cabe destacar que, rumbo al título del 2016, de los siete rivales a los que Portugal se enfrentó, cuatro disputaron el pasado Mundial del 2022 mientras que los otros tres quedaron fuera en las eliminatorias.

Cristiano Ronaldo ahora enfrentará a Escocia el próximo domingo en la Jornada 2 de la Nations League para posteriormente regresar a Arabia Saudita donde su equipo, Al Nassr, marcha quinto en la Liga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Regresa a las canchas! Después de 8 meses Juan Mata jugará en Australia