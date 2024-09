¡Regresa a las canchas! Después de 8 meses Juan Mata jugará en Australia

Bienvenido Juan!

We have tonight confirmed the signing of @FIFAWorldCup, @ChampionsLeague and @EURO2024 winner @juanmata8 for the upcoming @ALeagues season: https://t.co/N1hg9M0Ixc #WSW pic.twitter.com/wKkHrFMJLa

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) September 5, 2024