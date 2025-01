¡Borrado! Pese a su doblete en Champions, Santi Giménez queda fuera del once ideal de la UEFA

En la penúltima fecha de la Champions League, Santiago Giménez tuvo una actuación mayúscula ante el Bayern Munich.

El Feyenoord se impuso con un contundente 3-0 sobre el gigante bávaro; con un doblete del mexicano. Santi gozó de uno de sus mejores partidos en el viejo continente ante uno de los mejores equipos de Europa, primero adelantó a los suyos con un golazo al ángulo, después se encargó de finiquitar su doblete por la vía del tiro penal.

El mexicano en un partido | AP|

El canterano de La Máquina le anotó dos goles a Manuel Neuer, considerado uno de los mejores porteros del mundo. Ubicados en la onceava posición y con 13 puntos, el conjunto de Rotterdam prácticamente está calificado al Playoff de la Champions.

Aún con todo esto, y su magistral actuación, Santiago Giménez no entró en el once ideal de esta jornada de Champions. El delantero mexicano goza de sus mejores momentos en una competición europea; aunque parece ser que fue menospreciado por los especialistas de la UEFA.

Santi en acción | AP|

El equipo, está conformado solamente por un jugador del Feyenoord, el cancerbero Justin Bijlow; por mantener su arco en cero durante el duelo con el Gigante de Baviera.

La parte defensiva está conformada por: Raum, Gatti, Singo y Calabria; jugadores del Leipzig, Juventus, Mónaco y Milán, respectivamente.

El mediocampo y delantera está compuesta por varias estrellas, donde destacan: Vinícius Jr, Raphinha, Luuk de Jong y Julián Álvarez.

🥁 Introducing your Team of the Week... @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/ZtzNmhr7kO

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2025