Candidato a la presidencia de Barcelona: 'Messi y Neymar jugarían juntos el año que viene'

El precandidato Jordi Farré explicó este martes que su equipo de trabajo "está en negociaciones para que Neymar vuelva al Barça" en la presentación de sus áreas deportiva y económica en la sede electoral de la Calle Numancia de Barcelona

"Messi y Neymar jugarían juntos en el Barça el año que viene. Yo estoy seguro que Messi no se quiere ir. He hablado con su entorno, no he avanzado en nada, pero me ha dicho que se quiere quedar, pero que quiere un proyecto ganador, Mi proyecto es que renueve año a año, después crear una marca conjunta entre Messi y Barça y que Messi sea el presidente honorífico", dijo para 'RAC1'.

"Neymar será bienvenido, pero lo primero que tiene que hacer es retirar las demandas, pedir perdón sin humillaciones ... todos nos equivocamos. Hemos hablado con su entorno y nos han hablado de ‘volver a casa’. ¿Quién no quiere el tercer mejor jugador del mundo en el equipo?", se preguntó. “Hay una opción que es el ‘transfer request’, que sería el equivalente a un año de ficha, por 40-45 millones vendría", afirmó.

El precandidato también cree que los jugadores de La Masia "deben tener la sensación de que pueden llegar al primer equipo, como cuando Pep Guardiola apostó por Sergio Busquets o Pedro"

Además, Farré dijo que en La Masia "no solo deben estar los mejores jugadores técnicos", sino que "también se deben trabajar los aspectos tácticos, físicos y mentales".

