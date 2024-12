Carlo Ancelotti 'amenaza' con sentar a Mbappé: 'Un descanso le puede venir bien'

Podría ir a la banca. Kylian Mbappé atraviesa un momento muy complicado pues, aunque marcó el fin de semana pasado, en los últimos 10 días suma dos penales errados en dos derrotas. Ahora, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, contempla la posibilidad de mandarlo a la banca.

El estratega italiano habló en conferencia de prensa previo al partido de jornada 16 ante Girona, donde aseguró que a pesar del mal paso de Mbappé, los siguen apoyando, buscando que pueda recuperar su mejor nivel.

“Él es consciente, como se vio en su post después del partido (tras caer en San Mamés), de lo que está haciendo y de lo que puede y va a hacer. Es un jugador que no está sacando su mejor versión. Hay muchos que no la sacan y no son conscientes. Él lo es y hace todo lo posible para lograrla lo antes posible. Estamos con él”, dijo Ancelotti.

A pesar del apoyo, Ancelotti también aceptó que existe la posibilidad de darle descanso. De acuerdo con el estratega, Mbappé ha dado todo en el aspecto físico en sus últimos partidos, por lo que ahora podrían dejarlo fuera en algún partido.

“Hay que evaluar todas las cosas, lo importante es tener comunicación con el jugador, ver lo que pasa, explicar lo que tiene que hacer… Me parece que los dos últimos partidos, a nivel de intensidad de juego, ha mejorado mucho. Apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos, un descanso, a veces, le puede venir bien”, finalizó.

