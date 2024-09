Carlo Ancelotti en la previa al duelo ante el Betis: "Hay que defender mejor"

El equipo de Carlo Ancelotti ha sufrido en el arranque de la temporada en LaLiga, donde solo han podido ganar en el Santiago Bernabéu ante el Real Valladolid, algo que no tiene muy contento al entrenador italiano del Real Madrid.

En conferencia de prensa previa al encuentro de este domingo, el entrenador del cuadro merengue aseguró que uno de los problemas de su escuadra ha sido la defensa y que, tanto él como sus jugadores, están conscientes de lo que hay que mejorar.

"No es demasiado complicado. Hay que defender mejor y es un compromiso y una actitud colectiva. Tenemos que trabajar juntos para defender mejor y recuperar el balón. La estadística dice que no hemos encajado un montón de goles: en cinco partidos, dos goles. Pero la sensación es que los equipos rivales nos juegan demasiado entre líneas. Es algo que tenemos que solucionar y lo vamos a hacer", comentó Ancelotti.

Asimismo, el entrenador campeón de la UEFA Champions League, aseguró que en el tema de Vinicius y de Mbappé 'deja que ellos decidan', apelando al profesionalismo de ambos delanteros del cuadro merengue.

"Para mí se están asociando bien, el trabajo ofensivo se está haciendo muy bien. No ha sido un problema porque hemos marcado goles en todos los partidos. Con el tiempo se asociarán mejor, no solo Vini con Mbappé, sino Mbappé con los mediocentros, ofensivamente no tenemos problema. No lo hemos tenido estos años ni lo vamos a tener ahora que tenemos a los mejores delanteros del mundo", finalizó el entrenador italiano.

