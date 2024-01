Carlo Ancelotti molesto por 'taquito' de Vinicius y Bellingham: 'No me gusta'

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó su descontento con la actuación de Vinícius Jr y Jude Bellingham durante la final de la Supercopa de España, en la que su equipo venció al Barcelona por 4-1.

Ambos protagonizaron una acción en la que realizaron taconazos cuando el marcador ya estaba bastante desfavorable para el Barcelona, por lo que Ancelotti, no dudó en mostrar su desaprobación.

"A mí el tacón no me gusta. Lo ha hecho Vinícius y Bellingham. Les he pedido que no lo hagan", declaró Ancelotti al término del partido en una entrevista con Movistar.

La situación se presentó después de un regate de Bellingham durante una acción ofensiva. El inglés conectó un taconazo con Vinícius Jr, quien a su vez retrasó el juego con otro taconazo. La acción ocurrió cerca de la banda donde se encontraba Ancelotti, quien no dudó en llamar la atención a sus jugadores.

A pesar del regaño de Ancelotti, el DT también tuvo palabras de apoyo para el volante brasileño, quien de acuerdo con su entrenador ha logrado recuperar su mejor nivel tras la lesión que sufrió el año pasado.

