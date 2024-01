Deco luego de la goleada ante el Real Madrid: "Xavi tiene toda nuestra confianza"

Este domingo el Barcelona cayó goleado por el Real Madrid (4-1) en la Final de la Supercopa de España, resultado que, al menos en los aficionados, deja todavía más dudas alrededor de Xavi Hernández, entrenador blaugrana.

Luego de la goleada, Deco, Director Deportivo del equipo catalán, habló para Movistar + asegurando que las dudas sobre Xavi no tienen fundamento y aseveró que el entrenador español tiene toda la confianza por parte de la directiva, incluyendo la de Joan Laporta.

"No tiene ningún sentido. El mister sigue con la confianza del presidente y la dirección deportiva y esta derrota no cambia nada, no hay capacidad para fichar ahora y esa es la realidad”, comentó el portugués sobre la continuidad de Hernández.

Además de esto, Deco no dudo en reconocer la superioridad del Real Madrid, equipo que enfrentará al Atlético de Madrid en la Copa del Rey, es líder de la Liga junto al Girona y se mantiene con vida en la Champions League donde enfrentará al RB Leipzig.

"No hemos podido contrarrestar al Madrid con Vinicius y Rodrygo en profundidad. Tienen jugadores de calidad. Con el 2-1 daba la sensación de que podíamos mejorar, pero el 3-1 nos ha hecho bastante daño. Era un título que queríamos ganar y este 4-1 es una derrota dura, pero no hemos sido capaces de luchar", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PORTO, SIN JORGE SÁNCHEZ, VENCE AL BRAGA Y SE ACERCA AL LIDERATO DE LIGA