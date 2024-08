César Montes descarta jugar con Messi en Inter Miami; quiere seguir en Almería

César Montes no piensa en la posibilidad de jugar a lado de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. El mexicano tiene claro que su prioridad es continuar con Almería, ante los rumores que lo vinculan con Inter Miami.

En semanas recientes trascendió que el club dirigido por Gerardo Martino, que coincidió con Montes en la Selección Mexicana. De hecho el propio estratega reconoció el talento del mexicano, pero no dio detalles sobre su posible llegada a la MLS. Mientras que el propio Montes descartó un cambio de club en el actual mercado de verano.

A pesar de que el club perdió la categoría en LaLiga la temporada pasada, el 'Chachorro' afirmó que por ahora está concentrado en buscar el ascenso. "Soy jugador del Almería. Quedan dos semanas de mercado y he trabajado muy bien con el míster; él me contempla como uno más de la plantilla".

"A mí me encantaría quedarme. Mi familia está cómoda, mis niños están disfrutando al máximo de la ciudad”, declaró el zaguero mexicano en entrevista para La Voz A. Reiteró que está comprometido con el club, a pesar de que una campaña antes se dio su salida de Espanyol luego que los Periquitos también descendieron. “Estoy comprometido con la institución".

"Pasaron muchas situaciones con el Espanyol que no vienen al caso ahora, pero no es que yo no quisiera jugar en Segunda División. Ahora estoy aquí, en el Almería, lamentablemente nos tocó descender y ahora lo afrontamos como se debe, con ilusión", y señaló que espera mostrar una mejor versión de sí mismo en la Temporada 2024-25.

“Esa espinita del año pasado está ahí y por eso me estoy esforzando para que se vea al mejor César Montes. Asumo mi responsabilidad, pero entramos en una dinámica desfavorable y te terminas contagiando. Queremos revertir eso”, finalizó.

