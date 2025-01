Champions League: ¿Dónde y cuándo ver todos los partidos de la jornada 8?

La nueva edición de la Champions League trae consigo un formato especial en su octava jornada: 18 encuentros se disputarán al mismo tiempo, definiendo los equipos que avanzarán a los Octavos de Final y al Playoff.

Este miércoles 29 de enero será un día lleno de partidos, como para no moverse de la televisión.

Mientras que equipos como el Liverpool y el Barcelona ya tienen asegurado su lugar en los octavos, el Girona figura entre los nueve clubes que han quedado eliminados matemáticamente.

Por su parte, el resto de los equipos buscarán esta noche sellar su clasificación directa, evitar el playoff o mejorar su posición en la tabla para enfrentar a rivales más accesibles en la siguiente fase.

¿Dónde ver los partidos?

Todos los encuentros están programados para las 14:00 horas (tiempo del centro de México) y serán transmitidos por Caliente TV.

Sporting Lisboa vs Bolonia

Stuttgart vs PSG

Bayern Munich vs Slovan Bratislava

Barcelona vs Atalanta

Dinamo Zagreb vs Milan

Aston Villa vs Celtic

PSV vs Liverpool

Sturm Graz vs RB Leipzig

Inter vs Monaco

Bayer Leverkusen vs Sparta Praga

RB Salzburg vs Atlético de Madrid

Girona vs Arsenal

Young Boys vs Estrella Roja

Manchester City vs Club Brujas

Borussia Dortmund vs Shakhtar

Juventus vs Benfica

Lille vs Feyenoord

Brest vs Real Madrid

