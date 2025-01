Neymar se despide del Al-Hilal en redes sociales: "Lo di todo por jugar"

Después de un año y meses de haber llegado al futbol árabe, Neymar Jr. ha dejado de ser futbolista del Al-Hilal tras solo haber jugado siete encuentros en el cuadro dirigido por Jorge Jesus.

El exjugador de equipos como FC Barcelona y Paris Saint-Germain se lesionó severamente la rodilla jugando en Arabia Saudita, por lo que pasó gran parte del tiempo fuera de las canchas.

To everyone at Al Hilal, to the fans, Thank you !!

I gave everything to play and I wish we enjoyed better times on the pitch together ..

To Saudi, thank you for giving me and my family a new home and new experiences

I now know the real Saudi and have friends for life

I always… pic.twitter.com/NgeoUjZk1D

— Neymar Jr (@neymarjr) January 28, 2025