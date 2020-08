Champions League: Gattuso, satisfecho con personalidad y frustrado con resultado

El desafortunado resultado que Napoli obtuvo ante el Barcelona en los Octavos de Final de la Champions League, dejó un sabor agridulce al técnico del conjunto italiano, Gennaro Gattuso, quien pese a estar conforme con lo realizado lamentó algunas acciones del encuentro.

"Estoy satisfecho con la personalidad que hemos puesto en el campo, menos con la continuidad que pudimos darle a nuestro empuje. Hay tanto pesar por esa media hora de apagón, encajamos tres goles increíbles, incluso si el primer gol va a ser revisado”, declaró al término del juego.

Además, Gattuso destacó lo realizado por sus dirigidos, sin embargo, consideró que de haber tenido mayor contundencia en las jugadas pudieron incluso haber ganado este partido, pues observó algunas ocasiones en las que su equipo estuvo sobre los catalanes.

"En la segunda parte, en cambio, vi continuidad y en los primeros 10 minutos aplastamos al Barcelona. Tal como lo vi, también podríamos haber ganado si hubiéramos sido más certeros, porque en un momento determinado el Barcelona ya no salió de su área", manifestó.

Por último, el mandamás de los blanquiazules no ocultó su sentir por el marcador final, pues aceptó que no pudieron haber dado un extra en la cancha y la clasificación a la siguiente ronda no lucía del todo imposible.

"Repito, hay arrepentimiento y una pizca de enfado porque podríamos haber hecho más, la clasificación no fue imposible por cómo el equipo interpretó el doble desafío", afirmó.

