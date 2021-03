Choupo-Moting: No asistió con Camerún a la fecha FIFA por error en su convocatoria

Eric Maxim Choupo-Moting, jugador del Bayern Múnich, no asistirá a la concentración por la fecha FIFA de la selección de Camerún por un error poco usual en la federación de su país.

El delantero fue convocado por su combinado nacional, pero en su Federación enviaron incorrectamente el correo en el que solicitaban al futbolista para ser llamado los partidos de esta semana. Camerún mandó el correo de cita a ellos mismos en lugar de al Bayern Munich...

Antes la insólita situación, el agente y padre del romperredes se dijo indignado por la falta de profesionalismo del combinado al que Choupo-Moting ha defendido hasta en 53 ocasiones.

“La federación se puso en contacto conmigo para averiguar qué estaba pasando. Me puse en contacto con el Bayern y me confirmaron que no habían recibido la notificación. Al parecer, enviaron la invitación a la dirección de correo electrónico incorrecta y no se dieron cuenta hasta el lunes. Es una falta de profesionalismo”, expresó Camille Just Choupo-Moting en entrevista para Naja.

