Haaland sobre rumores con Real Madrid o Barça: 'Tengo tres años de contrato, no me altero por eso'

El delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, señaló en la concentración de su selección que los rumores sobre el interés de grandes equipos europeos como el Barcelona o el Real Madrid no le preocupan y que aún tiene contrato.

"Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso", declaró Haaland en la primera rueda de prensa de la concentración noruega en Marbella, según recogieron medios de este país.

La emergente estrella noruega restó también importancia a las comparaciones con Cristiano Ronaldo y Messi por su precocidad goleadora en la Champions League.

"Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo", afirmó.

