Erling Haaland se disculpó por 'explotar' y lanzar su jersey a un rival en derrota del Dortmund

Durante la concentración con su selección el delantero noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland, se refirió al incidente del pasado fin de semana al terminar el partido contra el Colonia (2-2), cuando tiró al suelo la camiseta que le había pedido el español, Jorge Meré.

"No se si os fijasteis cuando salí del campo, pero estaba bastante enojado. Fue una reacción equivocada tirar la camiseta, lo lamento.

"No fui capaz de controlarme, estaba muy enfadado, lo siento por eso", dijo Haaland, en referencia a su malestar por el empate.

Haaland se ha disculpado ante Meré por esta acción: “Estaba bastante cabreado. Tuve una reacción incorrecta al tirarle la camiseta a la persona que la pidió. Lo siento por eso. Pero no pude controlarme entonces, porque estaba muy enfadado"pic.twitter.com/ytSSOn3Ooh — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 22, 2021

Finalmente, el 'Killer' noruego restó importancia a las comparaciones con Cristiano Ronaldo y Messi por su precocidad goleadora en la Liga de Campeones.

"Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo", afirmó.

